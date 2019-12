Am Sonntagnachmittag haben sich die Kickers auswärts unentschieden vom FC Bayern München II getrennt. Am Ende stand es 1:1. Die Gastgeber gingen in der 81. Minute in Führung. Gleich zwei Minuten später haben die Würzburger Kickers für den Ausgleich gesorgt. Jetzt ist erstmal eine kurze Verschnaufpause für die Fußballer aus Würzburg angesagt - das nächste Spiel findet Ende Januar statt. Da werden die Kickers Zuhause auf den SpVgg Unterhaching treffen.