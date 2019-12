Sieg der Rimparer Wölfe. Am Sonntagabend haben die Rimparer Handballer 25:22 gegen den TV Emsdetten gewonnen. Mit dem Heimsieg befinden sich die Handballer jetzt auf dem zehnten Tabellenplatz. Das nächste Spiel für die Rimparer Wölfe steht am Donnerstag an – wieder Zuhause gegen den TuS N-Lübbecke.