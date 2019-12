Einer auf dem Sattel, der andere auf dem Gepäckträger und beide betrunken. Zwei Fahrradfahrer haben am Sonntagabend in Röthlein einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Abbiegen in die Hauptstraße nahmen sie einem 18-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Der legte zwar eine Vollbremsung hin, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Einer der beiden alkoholisierten Fahrradfahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt.