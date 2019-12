Basketball: Straffes Programm für s.Oliver Würzburg

Zwischen den Jahren mal die Füße hochlegen und entspannen können die Baskets nicht, in diesem Jahr stehen noch zwei Spiele an. Am Freitag spielen sie um 19 Uhr beim Tabellenachten Rasta Vechta. Am Sonntag empfangen sie um 18 Uhr die Telekom Baskets Bonn in der Turnhölle. Bisher läuft die Saison gut für die Würzburger, sie haben fünf der letzten sieben Spiele gewonnen und liegen aktuell auf Platz fünf. Kurios: s.Oliver Würzburg hat in dieser Saison bisher genau 1.000 Punkte erzielt und genau 1.000 Punkte kassiert.