Die Fähre Wipfeld fährt am Dienstag das letzte Mal in diesem Jahr. An Heiligabend setzt sie zwischen 6 und 15 Uhr über den Main, bevor sie dann ihren Betrieb einstellt. Ab Dreikönig wird sie dann wieder Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger transportieren. Eine Alternative zwischen den Jahren gibt es aber: die Mainfähre von Fahr setzt täglich über den Main.