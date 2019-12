Himmelstadt: Endspurt für Engel im Weihnachtspostamt

Die Aushilfsengel in der Himmelstadter Weihnachtspostfiliale haben die letzten Briefe geschrieben: Sie haben in den letzten Wochen rund 65.000 Briefe aus aller Welt an das Christkind beantwortet – am Montag wurden die letzten verschickt, damit sie rechtzeitig zu Heiligabend unter dem Christbaum liegen. Bei den Wünschen der Kinder geht es nicht nur um Materielles wie Spielzeug oder Bücher. So gibt es beispielsweise Bitten ans Christkind, dass das Mobbing in der Schule aufhört oder Grüße an die Großeltern im Himmel. Die meiste Post kam aus Deutschland, gefolgt von Taiwan und Russland. Den weitesten Weg hatten Postkarten und Wunschzettel aus Australien und Neuseeland. Jeder Brief ans Christkind wird von den 40 Mitarbeitern in Himmelstadt gelesen und beantwortet.