Würzburg: Einzelhändler nur teilweise mit Weihnachtsgeschäft zufrieden

Volle Geschäfte und klingelnde Kassen – dieser Traum der Würzburger Händler ist in diesem Advent nur teilweise in Erfüllung gegangen. Laut den vorläufigen Prognosen des Handelsverbandes HBE wurden die Weihnachtsumsätze des letzten Jahres überwiegend gerade so erreicht. Der stationäre Handel muss sich immer mehr mit Sonderaktionen bemühen, Kunden in die Läden zu bekommen. Renner waren in diesem Jahr Strickwaren und Wäsche, aber auch hochauflösende LED-Fernseher. Einer der stärksten Tage waren der heutige Montag – auch an Heiligabend soll es noch einmal in der Stadt voll werden, wenn letzte Geschenke gekauft werden. Wichtig wird laut dem HBE das Geschäft zwischen den Jahren: Dann werden verschmähte Geschenke umgetauscht, Gutscheine eingelöst und Geldgeschenke ausgegeben.