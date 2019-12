Das Weihnachtsgeschäft im unterfränkischen Handel geht in die Verlängerung. Auch nach den Feiertagen rechnen die Geschäfte mit großem Ansturm. Dabei gebe es aber nicht mehr so sehr das klassische Umtauschgeschäft, so eine Sprecherin des Handelsverband Unterfranken. Die Menschen würden inzwischen Geschenke gezielter kaufen, außerdem seien Gutscheine eins der häufigsten Geschenke unterm Baum gewesen. Allerdings werden diese Gutscheine jetzt auch in den kommenden Tagen gleich eingelöst.