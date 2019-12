Unterfranken: Neue Betrugsmasche am Telefon

Gerade in der Vorweihnachtszeit gab es in Mainfranken viele Enkeltrickanrufe von Betrügern bei Senioren. Jetzt warnt die Kripo Würzburg in diesem Zusammenhang vor einer neuen Masche. Dabei ruft zunächst ein vermeintlich Verwandter an und gibt an, er oder sie brauche dringend Geld. Diese Masche ist inzwischen bekannt und fliegt immer häufiger auf. Jetzt kommt die neue Masche ins Spiel: Fliegt der Betrug nämlich auf, meldet sich kurze Zeit später ein angeblicher Polizist bei den Senioren und gibt an, den Betrügern auf der Spur zu sein. In Würzburg hat am Freitag eine 73-Jährige an Betrüger 20.000 Euro übergeben. Der Betrug fiel erst auf, nachdem ihr nach der Übergabe Zweifel aufkamen. Die Polizei gibt folgende Tipps:  Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Einbrecher festgenommen wurden!  Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder als Lockmittel zu deponieren!  Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!  Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!  Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!