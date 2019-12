Gemünden: Felbinger sitzt in zwei Stadtrats-Ausschüssen

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Günther Felbinger (Freie Wählergemeinschaft) ist jetzt wieder Mitglied in mehreren Ausschüssen des Gemündener Stadtrats. Konkret sitzt er in den Ausschüssen für Bauen und Wirtschaftsförderung, Bildung und Jugend. Im Rechnungsprüfungsausschuss und im Hauptausschuss ist er Nachrücker, wenn ein Mitglied ausfällt. Der Stadtrat musste am Montagabend die Ausschüsse neu besetzen. Das war eine Anweisung des Landratsamts. Hintergrund ist, dass die Stadträte den wegen Betrugs verurteilten Felbinger aus sämtlichen Ausschüssen rausgewählt hatten – allerdings werden die Ausschüsse ohne Abstimmung belegt und deshalb war dieser Schritt nicht rechtens, so das Landratsamt Main-Spessart.