Schlägerei in der Innenstadt. Am Dienstagnachmittag ist eine Gruppe von vier Männern mit drei weiteren Personen in Würzburg in Streit geraten. Dabei soll einer der Beteiligten ein Messer vorzeigt haben. Bei der Rangelei wurden ein 32-Jähriger und ein 44-Jähriger leicht verletzt. Die Polizei konnte drei der vier Männer im Alter von 28 bis 46 Jahren festnehmen, der vierte floh. Ein Alkoholtest ergab Werte zwischen rund 1,4 und 2,6 Promille. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.