Würzburg: 17-Jähriger schlägt junge Frau

Er schlug eine junge Frau zu Boden und ging auf die Polizei los – in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 17-Jähriger in Würzburg aggressiv geworden. Der Jugendliche war mit sechs weiteren Personen unterwegs, als er von den Beamten aufgegriffen wurde. Als sie ihn mit auf die Wache nehmen wollten, trat der 17-Jährige nach den Polizisten und wehrte sich. Der Jugendliche musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Er darf sich jetzt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten.