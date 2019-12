Würzburg: Betrunkener begeht Fahrerflucht

Mit rund 2,2 Promille hat ein 29-Jähriger an Heiligabend in Würzburg Fahrerflucht begangen. Der Mann fuhr einem 31-jährigen Autofahrer auf und bat ihn nicht die Polizei zu rufen. Als der 31-Jährige trotzdem den Notruf absetzte, machte sich der Betrunkene zu Fuß aus dem Staub. Die Polizei konnte den 29-Jährigen schnell fassen. In seinem Auto fanden die Beamten mehrere Bierflaschen. Der Führerschein und der Autoschlüssel des Betrunkenen wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.