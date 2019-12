Er übersah das entgegenkommende Motorrad und stieß mit ihm zusammen – am Mittwochnachmittag hat ein 20-jähriger Autofahrer in Würzburg einen 17-Jährigen Motorradfahrer frontal erfasst. Der 20-Jährige wollte auf dem Haugerring nach links abbiegen, als ihm das Motorrad entgegenkam. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz: Der 17-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden. Insgesamt entstand Sachschaden von 10.000 Euro.