Kitzingen: 27-Jähriger bedroht Streitschlichter mit Messer

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 27-Jähriger am Mittwochabend einen 36-Jährigen in Kitzingen mit einem Messer bedroht. Der 36-Jährige hatte den Streit zwischen dem 27-Jährigen und seiner Freundin schlichten wollen. Daraufhin wurde der 27-Jährige aggressiv. Als sich der Ältere wehrte, wurde er an der Hand leicht verletzt. Die Freundin des 27-Jährigen versteckte das Messer in einem Mülleimer. Die Polizei fand bei dem Täter leere Schlafmohnkapseln: Der 27-Jährige wurde wegen Verdacht auf Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen führten die Polizei zu einem Bekannten des 27-Jährigen: In dessen Wohnung konnten weitere Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen den Bekannten des Täters wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 27-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, seine Freundin wegen versuchter Strafvereitlung.