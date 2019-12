Streit zwischen Schwagern sorgt für weihnachtlichen Unfrieden. Bei dem Besuch der gemeinsamen Schwiegereltern ist am ersten Weihnachtsfeiertag der Weihnachtsstreit zwischen einem 32-Jährigen und einem 36-jährigen Mann in Kitzingen eskaliert. Der 32-Jährige packte den Älteren am Kragen, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und schleuderte ihn durch eine Glastüre. Dabei wurden beide verletzt. Der Jüngere musste ins Krankenhaus gebracht werden.