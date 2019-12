Würzburg/Grombühl: Vertragsunterzeichnung für Straba-Verlängerung

Ein weiterer Schritt in Richtung Straßenbahnlinien-Verlängerung in Grombühl ist getan. Der Kaufvertrag für das Grundstück, das zum Bau der Wendeschleife für die Linie 1 und 5 benötigt wird, ist unterschrieben, so die WVV. Bislang wurde die rund 16.600 Quadratmeter große Fläche an der Oberdürrbacher Straße landwirtschaftlich genutzt. Jetzt soll auf dem Areal die Gleistrasse, eine Wendeschleife und ein Park-and-Ride-Parkplatz entstehen. Laut WVV ist der Baustart der Linienerweiterung für Ende 2020 geplant. Die Linien-Verlängerung dient vor allem der besseren Anbindung der Uniklinik.