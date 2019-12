Zum Jahresabschluss beschenken sich die Rimparer Wölfe selbst. Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben sie in den eigenen Hallen einen knappen Heimsieg eingefahren. Die Wölfe konnten sich zum Rückrundenstart mit 25:24 gegen TuS N-Lübbecke durchsetzen. Weiter geht's im neuen Jahr: Am ersten Februar spielen die Wölfe zuhause gegen HSG Krefeld.