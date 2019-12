Schweinfurt: Polizei stoppt Trickbetrug

Trickbetrug endet glimpflich. Ein 83-jähriger Mann aus Schweinfurt wurde Opfer eines Trickbetrugs. Ein bislang unbekannter Mann hatte ihn angerufen und vorgegaukelt, dass gegen ihn Forderungen aus einem Gewinnspiel bestehen würden. Um die Sperrung seines Kontos abzuwenden, müsse er postalisch 1900 Euro an eine Adresse in Braunschweig schicken. Nachdem er den Brief mit dem Geld weggeschickt hatte, kam ihm dies komisch vor. Er ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei reagierte schnell. Nach vielen Telefonaten mit der Post gelang es, die Sendung anzuhalten. Das Geld konnte dem Mann am 23.12.19 persönlich als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk ausgehändigt werden.