Unterfranken: Verkaufsstart für Feuerwerk und Verbotszonen

Bunte Raketen, laute Knaller und strahlende Augen in der Silvesternacht. Ab Samstag kann dafür wieder Feuerwerk in den Geschäften gekauft werden. Die Polizei rät, nur Feuerwerk mit CE-Kennzeichen an offiziellen Verkaufsstellen zu kaufen. Geböllert werden darf aber nicht überall, in der Region gibt es einige Verbotszonen: In Würzburg dürfen beispielsweise am Residenzplatz oder der Festung Marienberg keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Gesperrt sein wird auch der Bereich vom Dom bis einschließlich der alten Mainbrücke. Hier sind auch jegliche Glasgefäße verboten. Ebenfalls tabu sind die Innenstädte von Kitzingen, Volkach, Lohr, Wiesentheid und Mainbernheim. Auch in der Marktbreiter Innenstadt ist das Böllern verboten, dafür darf aber ein Feuerwerk über dem Main bestaunt werden. In Marktheidenfeld gibt es zwar keine offiziellen Verbotszonen. Es wird aber gebeten, aus Rücksicht nichts in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern oder Tierställen zu zünden. Im Trend liegen dieses Jahr große Feuerwerksbatterien. Bei Feuerwerksgeschäften in der Region werden durchschnittlich 100 bis 150 Euro gelassen. Einige Mainfranken investieren sogar bis zu 3.000 Euro.