Die Bundesliga-Basketballer von s. Oliver Würzburg haben am Freitagabend ihr Auswärtsspiel in Vechta verloren. Im Duell Achter gegen Fünfter hieß es am Ende 89:87 . Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der Mannschaft von Trainer Denis Wucherer nicht. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn an. Die Partie beginnt um 18 Uhr.