Unbekannte sind in Uettingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie klauten Schmuck und Bargeld in vierstelligem Wert. Die Einbrecher hatten eine Tür aufgehebelt um ins Haus zu kommen. Ereignet hatte sich der Einbruch im Ahornweg zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und Freitagmittag. Die Polizei hofft auf Zeugen.