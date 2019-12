Eine Straßenbahn und ein Auto sind am frühen Samstagmorgen in Heidingsfeld kollidiert. Verletzt wurde niemand. In der Stuttgarter Straße hatte ein PKW-Fahrer links abbiegen wollen, dabei aber eine rote Ampel übersehen. Als er seinen Fehler bemerkte, bremste er – und kam auf den Schienen zu stehen. Trotz einer Notbremsung der Straßenbahn kam es zur Kollision.