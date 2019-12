Es dürfte eine teure Spritztour für zwei junge Männer am Freitagabend im Martinsheimer Ortsteil Gnötzheim werden. Eine Streife war ein Auto mit entstempelten Kennzeichen aufgefallen. Am Steuer saß ein 17-Jähriger ohne Führerschein. Ein 21-Jähriger hatte an dem Auto die entstempelten Kennzeichen angebracht und den 17-Jährigen fahren lassen. Auf beide kommen nun diverse Anzeigen zu.