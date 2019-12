Die Polizei sucht nach Zeugen nach einem Einbruch in Marktheidenfeld. Ein Unbekannter ist am Samstag zwischen 15 und 20 Uhr in ein Haus in der Mainleite eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Terassentür verschaffte er sich Zugang. Er durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete Bargeld und diverse Schmuckstücke im vierstelligen Wert. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.