Die s.Oliver Baskets haben das letzte Spiel des Jahres mit einem Sieg bestritten. Am Sonntagabend gewannen sie 100:93 gegen die Telekom Baskets Bonn. Mit dem Sieg befinden sich die Basketballer aus Würzburg auf dem siebten Tabellenplatz. Das nächste Spiel steht für sie dann im neuen Jahr an – am dritten Januar treffen sie zu Hause auf die Basketball Löwen Braunschweig.