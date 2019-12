Er hatte eigentlich nur Brennholz sägen wollen - dabei ist ein Mann aus Esselbach am Freitag versehentlich mit seiner Hand in die Kreissäge geraten. Der 47-Jährige trennte sich bei dem Unfall drei Finger ab und wurde samt der Fingerglieder vom Rettungsdienst in die Würzburger Uniklinik gebracht. Laut Polizei ist noch nicht klar, ob die Finger wieder angenäht werden konnten. Was aber wohl feststeht: Der Unfall ist offenbar durch Unachtsamkeit passiert.