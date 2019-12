Lohr: Polizei warnt vor Fake Shops

Die Polizei Main-Spessart warnt vor Betrug durch sogenannte Fake Shops im Internet. Solch einem ist ein 56-jähriger Mann vergangene Woche in Lohr aufgesessen, als er sich eine Spiegelreflexkamera online bestellt hatte. Den Kaufpreis von rund 600 Euro überwies er dem angeblichen Berliner Online-Shop per Vorkasse. Die Kamera kam aber nie bei ihm an. Deshalb wurde der Mann stutzig, recherchierte und bemerkte, dass er auf einen Fake Shop hereingefallen war. Der Mann hatte Geld auf ein spanisches Konto überwiesen. Die Polizei warnt jetzt davor, Geld per Vorkasse bei Online-Bestellungen zu überweisen. Vor allem, wenn das Konto im Ausland liege, sei das bedenklich.