Eigentlich hatte eine Fahranfängerin am Sonntag bei der Schweinfurter Polizei eine Anzeige erstatten wollen, am Ende erhielt sie selbst eine. Die 20-Jährige fuhr mit dem Auto zur Dienststelle und hatte beim anschließenden Gespräch mit den Beamten eine Fahne. Auf Nachfrage gab sie zu, am Vorabend auf einer Party gewesen zu sein. Der darauffolgende Alkoholtest fiel dementsprechend positiv aus. Jetzt erwartet die Frau eine Anzeige. Weiterfahren durfte sie selbstverständlich auch nicht mehr.