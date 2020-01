Mainfranken: Erstes Neujahrsbaby kam in Würzburg zur Welt

Mainfrankens erstes Neujahrsbaby ist in der Nacht in der Würzburger Missioklinik zur Welt gekommen. Um 0:24 Uhr erblickte das Neugeborene das Licht der Welt. Auch in den anderen Kreißsälen in Mainfranken hatten die Hebammen alle Hände voll zu tun. Im Schweinfurter Leopoldina sind besonders viele Babys geboren worden, so eine Sprecherin. Seit Mitternacht waren es vier Neugeborene. Das Leopoldina war in der Nacht in Schweinfurt die einzige Anlaufstelle für gebärende Frauen. Denn das Schweinfurter St. Josef Krankenhaus hatte den Kreissaal zwischen den Jahren geschlossen. Hier mussten Überstunden abgebaut werden.