In der Nacht auf Dienstag sind in der Ringstraße in Neubrunn mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Von insgesamt fünf Fahrzeugen wurden die Heckscheiben eingeschlagen, so die Polizei. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer den Vorfall in der Ringstraße beobachtet hat soll sich bei der Polizei unter 0931/4571630 melden.