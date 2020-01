Am Dienstagabend hat ein 26-Jähriger kurz vor Mitternacht auf der B286 in Rüdenhausen, im Landkreis Kitzingen, einen Kreisverkehr übersehen. Statt mit seinem Ford Transit in den Kreisverkehr bei der Abfahrt Richtung Castell einzufahren, fuhr der Mann über diesen hinweg, wie die Polizei jetzt mitteilt. Dabei riss er ein paar Verkehrszeichen um und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am Auto entstand aber ein Schaden von etwa 15.000 Euro.