Volkach/Fahr: Sternsinger aus Fahr bei Bundeskanzlerin in Berlin

Große Ehre für vier Sternsinger aus Fahr. Sie vertreten am Dienstag das Bistum Würzburg beim Neujahrsempfang der Bundeskanzlerin in Berlin. Zuvor hatten die Kinder an einem Preisausschreiben teilgenommen und wurden per Los ausgewählt. Damit die vier Sternsinger, die nach Berlin fahren, auch mit von Haus zu Haus ziehen können, wurde das Sternsingen in Fahr auf den 5. Januar vorverlegt. Der Sternsinger-Empfang in Berlin steht diesmal unter dem Motto: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit."

Weitere Bilder zur Meldung: