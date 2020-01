Würzburg: An diesen Tagen werden die Christbäume abgeholt

Noch stehen die meisten Christbäume schön geschmückt und beleuchtet in den Wohnzimmern - doch spätestens nach Dreikönig werden die Kugeln abgehängt und die Lichterketten wieder aufgewickelt. Aber wohin dann mit dem Baum? Der NABU warnt: Auf keinen Fall einfach in der Natur entsorgen - denn so ein Christbaum braucht viel zu lange, um zu verrotten. In vielen Orten in Mainfranken werden die alten Bäume von Vereinen gegen eine kleine Spende eingesammelt. Unter anderem in Würzburg macht das die Stadt. Die Termine für das Würzburger Stadtgebiet: Frauenland: 07.01.2020 Altstadt: 08.01.2020 Sanderau: 08.01.2020 Mainviertel: 09.01.2020 Versbach: 09.01.2020 Zellerau: 09.01.2020 Dürrbach mit Hafen: 10.01.2020 Rottenbauer: 13.01.2020 Steinbachtal: 13.01.2020 Heidingsfeld: 14.01.2020 Grombühl: 15.01.2020 Lindleinsmühle: 15.01.2020 Lengfeld: 16.01.2020 Pilziggrund: 16.01.2020