Seine Unachtsamkeit ist einem Autofahrer in Kitzingen am Freitag teuer zu stehen gekommen. Der 36-Jährige hatte seinen VW auf dem geschotterten Parkplatz in der Repperndorfer Straße abgestellt. Dabei zog er allerdings weder die Handbremse an, noch legte er einen Gang ein. Deshalb rollte sein Wagen rollte rückwärts auf zwei dahinter geparkte Autos. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.