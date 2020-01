Iphofen: 32-Jähriger lässt Auto im Graben zurück

Er überschlug sich mit seinem Auto, wurde leicht verletzt und ließ sich von seinem Vater abholen – am Sonntag hat ein 32-Jähriger bei Iphofen Fahrerflucht begangen. Ein Zeuge entdeckte das beschädigte Auto des Mannes im Straßengraben und rief die Polizei. Die Beamten trafen den 32-Jährigen zu Hause an: Er gab an, in der Nacht auf Sonntag einem Reh ausgewichen und gegen die Leitplanke gekracht zu sein. Die Leitplanke wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Gegen den 32-Jährigen wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.