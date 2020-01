Mainfranken: Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in der Region. Sowohl in Kürnach als auch in Hettstadt haben es Unbekannte in der vergangenen Woche auf Wohnhäuser abgesehen. In Kürnach brachen die Täter das Kellerfenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck in noch nicht bekanntem Wert. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. In Hettstadt waren die Täter weniger erfolgreich: Die Unbekannten scheiterten an der Terrassentür. Dabei entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.