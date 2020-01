Rund 60.000 Euro Schaden hat eine betrunkene Autofahrerin am Montagabend in Heidingsfeld hinterlassen. Die 29-Jährige saß mit einem Promille am Steuer. In der Winterhäuser Straße kam sie von der Straße ab und rammte mehrere geparkte Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme merkte die Streife zudem, dass die Frau merklich nach Alkohol roch. Die Frau musste zur Blutentnahme mit zur Polizei.