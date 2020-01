St. Ludwig/Bamberg: 17-Jährige vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Vermissten. Seit dem 2. Januar wird die 17-jährige Michelle Müller vermisst. Die Jugendliche lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung in St. Ludwig, bei Wipfeld im Landkreis Schweinfurt. Über Weihnachten hatte sie ihre Eltern bei Bamberg besucht. Am Abend des 2. Januar war sie in Bamberg in einen Zug nach Unterfranken gestiegen. In der Einrichtung kam sie aber nicht an. In den folgenden Tagen hatten die Eltern Textnachrichten erhalten in denen es hieß, der Tochter ginge es gut. Michelle Müller ist 17 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat Schulterlange, rotbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihrer Abreise hatte sie eine schwarze Reisetasche und ein silbernes Schminkköfferchen bei sich. Die Vermisste benötigt medizinische Hilfe. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/91290 entgegen.