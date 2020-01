Würzburg: Kostenloser ÖPNV nicht in Sicht

Im Augsburger Zentrum können Bus und Tram seit dem Jahreswechsel kostenlos genutzt werden. In Würzburg ist solch eine kostenlose Nutzung wohl nicht in Sicht. 2018 konnte am Stadtfest und zwei Adventssamstagen Straßenbahnen kostenlos genutzt werden. Dabei hat die WVV nach eigenen Angaben nicht feststellen können, dass mehr Menschen statt mit dem Auto mit Bus und Bahn in die Stadt gefahren seien. Seitdem habe man keinen kostenlosen ÖPNV mehr angeboten. Generell ist es laut WVV aber wichtig den öffentlichen Nahverkehr in den jeweiligen Kommunen attraktiver zu machen. Dazu könnten auch Ticketpreise oder das Verkehrsangebot beitragen.