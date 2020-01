Würzburg: Stadt kontrolliert vermehrt Hundehalter

In Würzburg sind etwa 3.350 Hunde angemeldet – in Wirklichkeit gibt es vermutlich viel mehr. Die Stadt fordert jetzt Halter dazu auf, Hunde über vier Monaten anzumelden. Das wird in den nächsten Wochen vermehrt kontrolliert. Fehlt die Hundemarke bei einer Kontrolle, kann die Hundesteuer bis zu vier Jahren nachveranlagt werden. Ist das Tier noch länger unangemeldet droht außerdem ein Bußgeld. Die Steuer beträgt pro Hund 80 Euro im Jahr. Die Vierbeiner können mit einem Anruf im Rathaus unter 0931/37-3233 angemeldet werden. Im neuen Jahr wurden bei der Stadt bereits zwölf Hunde angemeldet. Laut einem Sprecher der Stadt lagen die vermutlich als Geschenk unterm Weihnachtsbaum.