Würzburg: Kommunalpolitiker auf Social Media bayernweit unter Top 10

Unter den Top 10 der beliebtesten Kommunalpolitiker Bayerns auf Social Media landen auch zwei Würzburger: Oberbürgermeister Christian Schuchardt von der CDU (Kandidat für die CSU) und Kerstin Westphal von der SPD. Das hat die Kommunikationsagentur KONTEXT in einer aktuellen Studie ermittelt. Mit zusammengenommen rund 6.800 Followern auf Facebook, Instagram und Twitter belegt Schuchardt Platz 7. Seine Herausforderin Westphal landet mit rund 6.200 Social-Media-Fans auf Rang 9. Zu den beliebtesten bayerischen Kommunalpolitikern in den sozialen Netzwerken ist allerdings für beide trotzdem noch deutlich Luft nach oben: Die CSU-Politikerin Katrin Albsteiger aus Neu-Ulm führt die Liste mit rund 24.600 Followern deutlich an, gefolgt von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD mit rund 22.500 Fans.

Weitere Bilder zur Meldung: