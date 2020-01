Unterfranken/Niedersachsen: Polizei nimmt Fahrzeugteilediebe fest

Die Polizei Niedersachsen hat zwei Fahrzeugteilediebe geschnappt. Das Duo soll mehrere Fahrzeugteile aus Landmaschinen gestohlen haben. Auch bei uns, in Giebelstadt und Euerhausen im Landkreis Würzburg. Dort erbeuteten sie Teile im Wert von etwa 35.000 Euro. In Zusammenarbeit mit der Lüneburger Polizei konnten die Täter in Niedersachsen auf frischer Tat erwischt und anschließend festgenommen werden. Die 24 und 42 Jahre alten Polen sollen für Straftaten in ganz Deutschland verantwortlich sein. Für wie viele werde laut Polizei gerade noch geprüft.