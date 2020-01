Kitzingen: Ist der Kleber-Ganove wieder unterwegs?

Ist in Kitzingen wieder der Kleber-Ganove unterwegs? Die Frage stellt sich die Polizei, nachdem vergangene Woche zwei Schlösser zugeklebt worden sind. Darunter ein Garagenschloss und das Schloss eines Rollers. Am Garagenschloss ist ein Schaden von knapp 20 Euro, am Roller ein Schaden von etwa 50 Euro entstanden. Anfang 2018 beschäftigte sich die Polizei in Kitzingen schon mit einigen Klebe-Vorfällen. Insgesamt 27 Mal hatte ein unbekannter Kleber-Ganove damals zugeschlagen und einen Schaden von circa 50.000 Euro angerichtet.