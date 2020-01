Wegen Schwarzarbeit muss sich am Dienstag eine 55-jährige rumänische Juristin vor dem Würzburger Amtsgericht verantworten. Die Frau soll zwischen August 2012 und August 2016 Arbeitsentgelt in 83 Fällen veruntreut haben. Laut Anklage hat sie die Mitarbeiter ihres Bauunternehmens in Höchberg nicht angemeldet und für sie keine Sozialversicherung gezahlt. Nach außen seien die Angestellten immer wie Selbstständige aufgetreten. Insgesamt soll dadurch ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden sein.