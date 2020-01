Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Mittelschule in Arnstein eingebrochen. Dazu brachen sie einen Notausgang auf und durchsuchten dann mehrere Büroräume. Sie erbeuteten nur einen kleinen Geldbetrag – der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.