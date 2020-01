Würzburg: Neujahrsempfang der Stadt

Am Sonntagnachmittag waren die Bürger der Stadt Würzburg ins Rathaus zum alljährlichen Neujahrsempfang geladen. Knapp 600 Gäste kamen in den Sitzungssaal, um die Rede von Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Bischof Franz Jung, der als Gastredner da war, zu hören. Bischof Franz Jung machte deutlich, wie aktiv die Bürger im vergangenen Jahr waren, um auf Missstände jeglicher Art aufmerksam zu machen und etwas zu bewegen. Er zeigte aber auch, dass Geduld nötig ist und appellierte an jeden sich vor kompletter Überanstrengung zu schützen. Schuchardt zeigte in seiner Rede wie lebendig und vielfältig Würzburg gewachsen ist. Das ist vor allem am sich immer noch weiterentwickelnden Stadtteil am Hubland zu erkennen.