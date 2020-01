Mit der fast 2,5-fachen erlaubten Geschwindigkeit hat ein Autofahrer am Sonntagmorgen auf der A3 in Richtung Frankfurt Autos überholt. Zum Verhängnis wurde ihm, dass eines davon eine Zivilstreife der Autobahnpolizei war. Im Katzenbergtunnel sind nur 60 km/h erlaubt, laut dem Messgerät der Polizei hatte der Caddy aber über 140 km/h auf dem Tacho. Seine rasante Fahrt kostet dem Fahrer nun 1.200 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem erwartet ihn noch ein Fahrverbot von drei Monaten.