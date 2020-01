In Würzburg findet der zweitschönste Marathon Bayerns statt – der iWelt Marathon. Das hat eine Umfrage des Internetportals Marathon4You.de ergeben. An der Abstimmung haben sich knapp 14.000 Sportler beteiligt. Für Organisationsleiter Günter Herrmann ist der Schlüssel des Erfolgs das hochmotivierte Organisationsteam. Im deutschlandweiten Vergleich liegt der iWelt Marathon auf dem 18. Von über 200 Rängen. In diesem Jahr schnüren sich die Teilnehmer des Laufes am zehnten Mai.