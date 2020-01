Würzburg: Drei Tage Klausurtagung der bayerischen Grünen

Ab Mittwochmittag trifft sich die Landtagfraktion der bayerischen Grünen zu ihrer Winterklausur in Würzburg. Die Tagung steht unter dem Motto „Klimaschutz vor Ort - für eine gute Zukunft unserer Städte und Gemeinden.“ Dabei soll beschlossen werden, wie die Folgen des Klimawandels in den einzelnen Regionen aufgefangen werden können. Auch über die Mobilität in den Kommunen wird diskutiert. Zur Klausurtagung reisen unter anderem die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann nach Würzburg an.